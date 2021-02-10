Экономист оценил перспективы криптовалют

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Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн оценил перспективы криптовалют.
Экономист оценил перспективы криптовалют
  • Reuters

«Криптовалюты пока не стали по-настоящему значимым элементом для обществ развитых стран и не составляют существенной конкуренции в сравнении с традиционными валютами, однако темпы их развития впечатляют», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, цифровые технологии обладают существенно большими возможностями, чем традиционные банковские и смежные системы.

«Цифровые технологии имеют меньшие транзакционные издержки и большие потенциальные возможности в обеспечении безопасности расчётов и удобстве разнообразных сервисов», — пояснил Гольдфайн.

Как добавил эксперт, большинство официальных проектов по цифровым валютам рассматривают такие технологии, например, лишь в качестве замены традиционных безналичных расчётов.

Ранее президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию со сферой криптовалют в России.

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