Экономист оценил перспективы криптовалют
- Reuters
«Криптовалюты пока не стали по-настоящему значимым элементом для обществ развитых стран и не составляют существенной конкуренции в сравнении с традиционными валютами, однако темпы их развития впечатляют», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, цифровые технологии обладают существенно большими возможностями, чем традиционные банковские и смежные системы.
«Цифровые технологии имеют меньшие транзакционные издержки и большие потенциальные возможности в обеспечении безопасности расчётов и удобстве разнообразных сервисов», — пояснил Гольдфайн.
Как добавил эксперт, большинство официальных проектов по цифровым валютам рассматривают такие технологии, например, лишь в качестве замены традиционных безналичных расчётов.
Ранее президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию со сферой криптовалют в России.