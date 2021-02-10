Посол России в Пекине рассказал о поставках газа по «Силе Сибири»

Короткая ссылка
Посол России в Пекине Андрей Денисов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о поставках российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай.
Посол России в Пекине рассказал о поставках газа по «Силе Сибири»
  • © gazprom.ru

«В прошлом году мы начали поставлять в Китай трубопроводный газ. Поставили его более 4 млрд кубометров. Это мы фактически тестировали наш новый газопровод. И в наступившем году, я надеюсь, поставки как минимум удвоятся, а может быть, будут ещё больше», — цитирует РИА Новости Денисова.

Ранее в Главном таможенном управлении КНР сообщили, что товарооборот России и Китая по итогам 2020 года сократился в годовом выражении на 2,9% и составил $107,76 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить