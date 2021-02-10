Посол России в Пекине рассказал о поставках газа по «Силе Сибири»

Посол России в Пекине Андрей Денисов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о поставках российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай.

«В прошлом году мы начали поставлять в Китай трубопроводный газ. Поставили его более 4 млрд кубометров. Это мы фактически тестировали наш новый газопровод. И в наступившем году, я надеюсь, поставки как минимум удвоятся, а может быть, будут ещё больше», — цитирует РИА Новости Денисова.

Ранее в Главном таможенном управлении КНР сообщили, что товарооборот России и Китая по итогам 2020 года сократился в годовом выражении на 2,9% и составил $107,76 млрд.