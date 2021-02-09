Эксперт рассказал о причинах роста курса биткоина

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Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов рассказал о причинах роста курса биткоина.
Эксперт рассказал о причинах роста курса биткоина
  • © INA FASSBENDER / AFP

«Главным драйвером для роста, безусловно, стало решение Tesla приобрести криптовалюту на $1,5 млрд. Вероятно, в ближайшие месяцы за технику и разработки компании начнут расплачиваться цифровой валютой, что больше упрочит её позиции на рынке», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, инвесторы благоприятно восприняли такой шаг, но и до этой крупной покупки курс биткоина демонстрировал уверенный рост.

Тузов также выразил мнение, что игроки стараются отыграть потери и получить максимальную прибыль из криптовалют и валют развивающихся стран.

Ранее президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию со сферой криптовалют в России.

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