Эксперт рассказал о причинах роста курса биткоина

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов рассказал о причинах роста курса биткоина.

«Главным драйвером для роста, безусловно, стало решение Tesla приобрести криптовалюту на $1,5 млрд. Вероятно, в ближайшие месяцы за технику и разработки компании начнут расплачиваться цифровой валютой, что больше упрочит её позиции на рынке», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, инвесторы благоприятно восприняли такой шаг, но и до этой крупной покупки курс биткоина демонстрировал уверенный рост.

Тузов также выразил мнение, что игроки стараются отыграть потери и получить максимальную прибыль из криптовалют и валют развивающихся стран.

Ранее президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию со сферой криптовалют в России.