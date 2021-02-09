В Нижнем Новгороде обсудят применение технологий ОПК в нефтегазовой отрасли
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На мероприятии расскажут об актуальных задачах нефтегазовой отрасли и возможных моделях межотраслевого взаимодействия.
Участники смогут ознакомиться с производственными возможностями ОПК и запросами нефтегазовой отрасли в технологических решениях на ближайшую перспективу, обсудить и выработать оптимальные модели взаимодействия.
В первый день планируется провести технологические сессии крупнейших нефтегазовых компаний.
Главным событием второго дня мероприятия станет межведомственное совещание под руководством вице-премьера Юрия Борисова. В нём примут участие руководители предприятий ТЭК и ОПК, представители федеральных органов исполнительной власти.
Планируется обсудить возможные модели взаимодействия российских ТЭК и ОПК.