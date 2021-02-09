В Нижнем Новгороде обсудят применение технологий ОПК в нефтегазовой отрасли

Вопросы использования научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли обсудят на производственной площадке АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» — АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» 11—12 февраля.

На мероприятии расскажут об актуальных задачах нефтегазовой отрасли и возможных моделях межотраслевого взаимодействия.

Участники смогут ознакомиться с производственными возможностями ОПК и запросами нефтегазовой отрасли в технологических решениях на ближайшую перспективу, обсудить и выработать оптимальные модели взаимодействия.

В первый день планируется провести технологические сессии крупнейших нефтегазовых компаний.

Главным событием второго дня мероприятия станет межведомственное совещание под руководством вице-премьера Юрия Борисова. В нём примут участие руководители предприятий ТЭК и ОПК, представители федеральных органов исполнительной власти.

Планируется обсудить возможные модели взаимодействия российских ТЭК и ОПК.