В Нижнем Новгороде обсудят применение технологий ОПК в нефтегазовой отрасли

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Вопросы использования научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли обсудят на производственной площадке АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» — АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» 11—12 февраля.
В Нижнем Новгороде обсудят применение технологий ОПК в нефтегазовой отрасли
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На мероприятии расскажут об актуальных задачах нефтегазовой отрасли и возможных моделях межотраслевого взаимодействия.

Участники смогут ознакомиться с производственными возможностями ОПК и запросами нефтегазовой отрасли в технологических решениях на ближайшую перспективу, обсудить и выработать оптимальные модели взаимодействия.

В первый день планируется провести технологические сессии крупнейших нефтегазовых компаний. 

Главным событием второго дня мероприятия станет межведомственное совещание под руководством вице-премьера Юрия Борисова. В нём примут участие руководители предприятий ТЭК и ОПК, представители федеральных органов исполнительной власти.

Планируется обсудить возможные модели взаимодействия российских ТЭК и ОПК.

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