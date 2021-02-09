В Госдуме прокомментировали идею разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею разрешить инвестировать средства материнского капитала во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.

«У нас, к сожалению, финансовая грамотность достаточно низкая в российском обществе», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, сегодня нельзя сказать, что мать, получив маткапитал, сделает правильный выбор или доверится брокеру, который её не обманет.

«Я считаю, это породит множество злоупотреблений и создаст на этом новые мошеннические структуры. Нужно очень хорошо подумать, прежде чем давать такое разрешение», — отметила Бессараб.

Как добавила депутат, если и расширять перечень, то можно начать с варианта приобретения автомобиля, но не ценных бумаг.

Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги.