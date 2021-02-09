В Госдуме прокомментировали идею разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
- РИА Новости
«У нас, к сожалению, финансовая грамотность достаточно низкая в российском обществе», — заявила она в беседе с радио Sputnik.
По её словам, сегодня нельзя сказать, что мать, получив маткапитал, сделает правильный выбор или доверится брокеру, который её не обманет.
«Я считаю, это породит множество злоупотреблений и создаст на этом новые мошеннические структуры. Нужно очень хорошо подумать, прежде чем давать такое разрешение», — отметила Бессараб.
Как добавила депутат, если и расширять перечень, то можно начать с варианта приобретения автомобиля, но не ценных бумаг.
Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги.