В Госдуме прокомментировали идею разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею разрешить инвестировать средства материнского капитала во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.
В Госдуме прокомментировали идею разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
  • РИА Новости

«У нас, к сожалению, финансовая грамотность достаточно низкая в российском обществе», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, сегодня нельзя сказать, что мать, получив маткапитал, сделает правильный выбор или доверится брокеру, который её не обманет.

«Я считаю, это породит множество злоупотреблений и создаст на этом новые мошеннические структуры. Нужно очень хорошо подумать, прежде чем давать такое разрешение», — отметила Бессараб.

Как добавила депутат, если и расширять перечень, то можно начать с варианта приобретения автомобиля, но не ценных бумаг.

Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить