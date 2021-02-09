Экономист оценил надёжность валют в случае военного конфликта

Короткая ссылка
Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, какая валюта будет наиболее надёжной в случае военного конфликта.
Экономист оценил надёжность валют в случае военного конфликта
  • © LarisaL
  • Gettyimages.ru

В беседе с изданием «Вечерняя Москва» он заявил, что платёжеспособной валютой по-прежнему остаётся американский доллар, однако многие страны уже планируют переходить на новые способы расчёта, например, на национальные валюты.

Экономист отметил, что новые перспективы открывает и использование криптовалют, но добавил, что в случае термоядерного взрыва отключатся все электронные системы. В этом случае от биткоина не останется ничего, в отличие от золота.

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить