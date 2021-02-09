Экономист оценил надёжность валют в случае военного конфликта
- © LarisaL
- Gettyimages.ru
В беседе с изданием «Вечерняя Москва» он заявил, что платёжеспособной валютой по-прежнему остаётся американский доллар, однако многие страны уже планируют переходить на новые способы расчёта, например, на национальные валюты.
Экономист отметил, что новые перспективы открывает и использование криптовалют, но добавил, что в случае термоядерного взрыва отключатся все электронные системы. В этом случае от биткоина не останется ничего, в отличие от золота.
Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.