Экономист оценил надёжность валют в случае военного конфликта

Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, какая валюта будет наиболее надёжной в случае военного конфликта.

В беседе с изданием «Вечерняя Москва» он заявил, что платёжеспособной валютой по-прежнему остаётся американский доллар, однако многие страны уже планируют переходить на новые способы расчёта, например, на национальные валюты.

Экономист отметил, что новые перспективы открывает и использование криптовалют, но добавил, что в случае термоядерного взрыва отключатся все электронные системы. В этом случае от биткоина не останется ничего, в отличие от золота.

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.