Приостановлен транзит газа из Литвы в Калининград

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Транзит газа из Литвы в Калининград временно остановлен по просьбе «Газпрома».
Приостановлен транзит газа из Литвы в Калининград
  • РИА Новости

«Amber Grid в понедельник получил уведомление о том, что по запросу «Газпрома» транзит газа из Литвы в Калининград временно приостановлен. Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву из Белоруссии», — цитирует РИА Новости пресс-релиз литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid.

Причины приостановки транзита не уточняются.

Между «Газпромом» и литовской АВ Amber Grid действует договор от 2015 года на транзит российского газа через Литву в Калининградскую область.

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