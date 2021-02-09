Приостановлен транзит газа из Литвы в Калининград
- РИА Новости
«Amber Grid в понедельник получил уведомление о том, что по запросу «Газпрома» транзит газа из Литвы в Калининград временно приостановлен. Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву из Белоруссии», — цитирует РИА Новости пресс-релиз литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid.
Причины приостановки транзита не уточняются.
Между «Газпромом» и литовской АВ Amber Grid действует договор от 2015 года на транзит российского газа через Литву в Калининградскую область.