Эксперт оценил спрос на российский газ в Европе

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил спрос на российский газ в Европе.

«Спрос на российский газ уже увеличился: в январе «Газпром» поставил рекордные объёмы сырья в ЕС. Даже если сравнивать ситуацию не с эпохой пандемии, а с обычным временем, данные показатели являются рекордом», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, потребление газа в ЕС определяется погодой, поскольку газ там в основном идёт на отопление и ЖКХ.

Как считает Пикин, в 2021 году удастся превысить показатели 2020-го и, возможно, подойти к рекордам.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) рассказали о перспективах угольной промышленности.