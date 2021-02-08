Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ценами на нефть.

«Саудовская Аравия обещала на предыдущих переговорах взять на себя односторонние обязательства по сокращению добычи на 1 млн баррелей в сутки — одностороннее обязательство выполняется с февраля... Это, конечно, цены поднимает», — пояснил аналитик.

По словам эксперта, тот факт, что новый президент США Джо Байден пока не собирается снимать санкции с Ирана, также влияет на повышение цен.

Митрахович отметил, что имеет значение и ситуация с пандемией.

«Вакцинация идёт... Это тоже один из поводов считать, что скоро восстановится спрос на нефть, может быть, скоро, в масштабе года, возобновятся авиаперелёты — это тоже повысит спрос. Так что пока новости такие позитивные», — добавил он.

Ранее сообщалось, что мартовские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 1,18%, составив $57,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле увеличились на 1,11% — до $60 за баррель.