Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ценами на нефть.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
  • Gettyimages.ru

«Саудовская Аравия обещала на предыдущих переговорах взять на себя односторонние обязательства по сокращению добычи на 1 млн баррелей в сутки — одностороннее обязательство выполняется с февраля... Это, конечно, цены поднимает», — пояснил аналитик.

По словам эксперта, тот факт, что новый президент США Джо Байден пока не собирается снимать санкции с Ирана, также влияет на повышение цен. 

Митрахович отметил, что имеет значение и ситуация с пандемией. 

«Вакцинация идёт... Это тоже один из поводов считать, что скоро восстановится спрос на нефть, может быть, скоро, в масштабе года, возобновятся авиаперелёты — это тоже повысит спрос. Так что пока новости такие позитивные», — добавил он.

Ранее сообщалось, что мартовские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 1,18%, составив $57,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле увеличились на 1,11% — до $60 за баррель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить