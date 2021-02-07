Аналитик оценил перспективы курса рубля

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Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб оценил перспективы курса рубля.
Аналитик оценил перспективы курса рубля
  • Reuters

«При сохранении благоприятной конъюнктуры на рынке нефти укрепление рубля, вероятнее всего, продолжится и на следующей неделе. К её окончанию доллар может снизиться до 74 рублей и, возможно, чуть ниже, а евро — до отметки 87,5 рубля», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По мнению Иосуба, если стоимость нефти преодолеет уровень $59,6 и зафиксируется выше $60 за баррель, то можно ожидать снижения курса доллара ниже отметки 73 рубля.

Вместе с тем, считает эксперт, нельзя однозначно утверждать, что тренд на укрепление российской валюты будет долгосрочным.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов в беседе с газетой «Известия» оценил влияние различных экономических факторов на курс рубля.

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