Аналитик оценил перспективы курса рубля

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб оценил перспективы курса рубля.

«При сохранении благоприятной конъюнктуры на рынке нефти укрепление рубля, вероятнее всего, продолжится и на следующей неделе. К её окончанию доллар может снизиться до 74 рублей и, возможно, чуть ниже, а евро — до отметки 87,5 рубля», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По мнению Иосуба, если стоимость нефти преодолеет уровень $59,6 и зафиксируется выше $60 за баррель, то можно ожидать снижения курса доллара ниже отметки 73 рубля.

Вместе с тем, считает эксперт, нельзя однозначно утверждать, что тренд на укрепление российской валюты будет долгосрочным.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов в беседе с газетой «Известия» оценил влияние различных экономических факторов на курс рубля.