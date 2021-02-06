В водах Дании началась укладка труб «Северного потока — 2»
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию — оператор проекта Nord Stream 2.
«Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2», успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», — приводится сообщение.
Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что «Северный поток — 2» является «европейским проектом», отвечающим интересам многих стран ЕС.