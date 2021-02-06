Силуанов оценил подтверждение Fitch рейтинга России

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Подтверждение агентством Fitch суверенного рейтинга России на уровне BBB говорит о том, что российская экономика преодолела последствия кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Силуанов оценил подтверждение Fitch рейтинга России
  • Reuters

«Второе с начала года подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, на этот раз агентством Fitch Ratings, на уровне BBB со стабильным прогнозом, является ещё одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий коронакризиса, — цитирует ТАСС Силуанова.

По его словам, агентство отметило, что устойчивость России к шокам была обеспечена взвешенной бюджетной политикой в сочетании с проводимым Банком России инфляционным таргетированием и режимом плавающего валютного курса.

Он отметил, что накопление фискальных резервов и устойчивый рост экономики могут привести к тому, что Fitch повысит российский кредитный рейтинг.

Ранее Fitch оставило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB.

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