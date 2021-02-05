Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Анастасия Румянцева
Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал RT ситуацию на валютном рынке.
Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Рубль нашёл своё равновесное относительно значение по отношению к доллару и евро. То есть это фундаментальное значение около 75—76 рублей за доллар и 90—91 рубль за евро. Но конъюнктурные факторы — какие-то влияющие информационные вбросы, какие-то необходимости оплаты каких-то счетов, движения капиталов в том числе — влияют на отклонение курса рубля в ту или другую сторону от фундаментальных значений», — рассказал специалист.

По его словам, законы экономики таковы, что рубль не может надолго и сильно отклониться от якорных значений.

«И чем дальше он отклоняется всё-таки под влиянием каких-то обстоятельств, тем больше тяга его вернуться к фундаментальным значениям, а возвращаясь к ним, он проскакивает это значение и переходит в другую сторону, это очень удобно сравнивать с маятником», — пояснил экономист. 

Он добавил, что эти колебания будут происходить в течение определённого времени без какой-либо ярко выраженной тенденции к удорожанию или удешевлению рубля по отношению к доллару. 

Курс евро в ходе торгов опускался ниже ниже отметки 90 рублей.

Курс доллара торговался на уровне 75,15 рубля.

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