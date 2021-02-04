Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

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Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
  • Reuters

«Дело в том, что, по прогнозам ОПЕК, к середине года ожидается дефицит нефти на рынке. В связи с этим рынок сейчас отыгрывает эти новости, в том числе ростом цен. Связано это и с сокращениями, которые производили страны ОПЕК и ОПЕК+ в предыдущие периоды, а также со снижением объёмов добычи сланцевой нефти в США», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, нужно учитывать и то, что разбалансировка нефтяного рынка, которую наблюдали в 2019 и 2020 годах, привела к тому, что финансовые организации с меньшим энтузиазмом выделяют средства, в том числе под сланцевую добычу.

Как прогнозирует эксперт, цены на нефть не будут существенно меняться.

«Думаю, что в диапазоне от $55 до $62 вполне можем колебаться в ближайшие месяцы», — полагает он.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.

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