Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.

«Дело в том, что, по прогнозам ОПЕК, к середине года ожидается дефицит нефти на рынке. В связи с этим рынок сейчас отыгрывает эти новости, в том числе ростом цен. Связано это и с сокращениями, которые производили страны ОПЕК и ОПЕК+ в предыдущие периоды, а также со снижением объёмов добычи сланцевой нефти в США», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, нужно учитывать и то, что разбалансировка нефтяного рынка, которую наблюдали в 2019 и 2020 годах, привела к тому, что финансовые организации с меньшим энтузиазмом выделяют средства, в том числе под сланцевую добычу.

Как прогнозирует эксперт, цены на нефть не будут существенно меняться.

«Думаю, что в диапазоне от $55 до $62 вполне можем колебаться в ближайшие месяцы», — полагает он.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.