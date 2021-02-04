Эксперт прокомментировал цены на нефть

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT данные о том, что стоимость нефти марки Brent поднималась в ходе торгов 4 февраля выше $59 за баррель впервые с февраля 2020 года.

Юшков отметил, что сейчас цена реагирует на сообщения о том, что всё больше и больше людей прививаются от коронавируса, поэтому она растёт в большей степени на ожиданиях того, что карантинные меры будут вскоре отменены и, соответственно, спрос восстановится.

«Потому что сейчас спрос не очень большой… Позитивные новости приходят со стороны ОПЕК+. Там было заявлено, что страны, которые должны были увеличить объём добычи с 1 января, сделали это не в полной мере, поэтому больших новых объёмов на рынке не появилось со стороны предложения, и плюс к тому ОПЕК+ подтверждает, что следующий пересмотр квот будет только в марте, а это значит, что объёмы, которые были выведены соглашением, на рынок до марта не вернутся. Всё это толкает цены вверх», — пояснил аналитик.

Он также добавил, что на цену оказывает влияние позиция нового президента США Джо Байдена.

«Фоном ещё проходят новости о новой американской администрации. Байден продолжает заявлять, что он сторонник зелёной экономики, а это ничего хорошего для нефтегазового комплекса не сулит», — рассказал Юшков.

Эксперт предположил, что цена в какой-то момент может подняться выше $60, но постепенно она может скорректироваться.

«Всё будет зависеть от того, как будет восстанавливаться спрос на нефть, как быстро будут отменяться карантинные ограничения», — заключил он.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent поднималась в ходе торгов 4 февраля выше $59 за баррель впервые с февраля 2020 года.