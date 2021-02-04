Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 4 февраля

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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в четверг, 4 февраля.
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 4 февраля
  • © REUTERS/Thomas Peter

Мартовские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,56%, составив $56 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле увеличились на 0,43% — до $58,71 за баррель.

Ранее заместитель председателя правительства Александр Новак на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ рассказал о ситуации на мировом рынке нефти. По его словам, наблюдается рост оптимизма со стороны общественности по отношению к перспективам мирового нефтяного спроса.

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