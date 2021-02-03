Эксперт оценил ситуацию на мировых рынках

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценил ситуацию на мировых рынках.
Эксперт оценил ситуацию на мировых рынках
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«Действия мировых ЦБ после кризиса 2008 года не имеют аналогов в истории, как и раздутый в результате этого пузырь глобальных активов. В прошлом году данная ситуация лишь усугубилась из-за беспрецедентных мер денежно-кредитного и фискального стимулирования, направленных на борьбу с экономическими последствиями пандемии», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его мнению, в результате инвесторы фактически потеряли ориентиры в плане оценки вложений и рисков таких операций.

Как прогнозирует эксперт, ЦБ придётся сворачивать монетарные стимулы и в целом ужесточать денежно-кредитного политику.

«Тем не менее российская финансово-экономическая система за последние годы накопила достаточный запас прочности, а правительство и ЦБ имеют набор необходимых инструментов и мер для предотвращения острых последствий резкого ухудшения внешней рыночной конъюнктуры», — добавил Бабин.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с Nation News спрогнозировал удорожание доллара и евро по отношению к рублю.

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