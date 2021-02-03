Эксперт оценил ситуацию с депозитными вкладами россиян

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Профессор Школы финансов ВШЭ Иван Родионов прокомментировал ситуацию с депозитными вкладами россиян.
Эксперт оценил ситуацию с депозитными вкладами россиян
  • РИА Новости

«В ближайшие пять лет ожидается время низких депозитных ставок... В этом году денежные оттоки со вкладов могут продолжиться. На динамику повлияет глобальная ситуация, которая определяется политикой Центробанка», — спрогнозировал эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт считает, что россиянам стоит внимательнее относиться к выбору инвестиционного направления, это поможет не потерять деньги на вкладах.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.

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