Эксперт дал прогноз по курсам валют

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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич оценил ситуацию на российском рынке валют.
Эксперт дал прогноз по курсам валют
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Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

Вступая в февраль, «мы всё же отталкиваемся от более оптимистичного сценария с уверенным восстановительным ростом», считает эксперт.

«Потенциальное укрепление на 7,5% за февраль — апрель уведёт USD-RUB в область 70 к концу апреля. А за февраль USD-RUB способна просесть к 73,5, если рынок останется в фарватере средней динамики 2015—2019 годов», — заявляет Купцикевич.

В краткосрочной перспективе, по мнению эксперта, пара USD-RUB может оказаться на текущих (75,5) или более высоких уровнях.

EUR-RUB в предстоящем месяце, вероятно, удастся закрепиться на уровнях ниже 90, откуда может быть дан старт более глубокому снижению с потенциальной целью на 86 к концу апреля.

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с Nation News спрогнозировал удорожание доллара и евро по отношению к рублю.

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