Состояние российских миллиардеров за январь выросло на $1,37 млрд

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Совокупное состояние богатейших россиян за январь увеличилось на $1,37 млрд, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Как отмечается, среди россиян в списке BBI самый богатый — один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние выросло на $704 млн — до $30,7 млрд.

На втором месте находится совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (потерял $403 млн, сейчас его богатство оценивается в $24,4 млрд).

Третью строчку занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Его капитал стал больше на $358 млн и достиг $24,2 млрд.

Также в десятке самых богатых российских бизнесменов Алексей Мордашов (-$994 млн, $22,1 млрд), Алишер Усманов (-$69 млн, $21 млрд), Роман Абрамович (-$126 млн, $18,3 млрд), Андрей Мельниченко (+$25,4 млн, $18,1 млрд), Вагит Алекперов (+$672 млн, $18 млрд), Геннадий Тимченко (-$145 млн, $16,5 млрд) и Виктор Вексельберг (+$126 млн, $16,2 млрд).

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