Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии пройдёт в сентябре в Петербурге
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Об этом сообщает oilcapital.ru.
Ключевыми темами станут повышение операционной и энергетической эффективности, цифровизация процессов и пути стимулирования российских разработок.
Конгресс объединит более 200 руководителей компаний, технических специалистов, представителей коммерческих объединений и государственных структур.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.