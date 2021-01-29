Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии пройдёт в сентябре в Петербурге

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Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии: Россия и СНГ пройдёт 20—21 сентября в Санкт-Петербурге.
Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии пройдёт в сентябре в Петербурге
  • Pixabay

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Ключевыми темами станут повышение операционной и энергетической эффективности, цифровизация процессов и пути стимулирования российских разработок.

Конгресс объединит более 200 руководителей компаний, технических специалистов, представителей коммерческих объединений и государственных структур.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.

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