В АКРА рассказали о перспективах угольной промышленности

Короткая ссылка
В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) рассказали о перспективах угольной промышленности.
В АКРА рассказали о перспективах угольной промышленности
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам специалистов, уголь продолжает быть вторым по важности видом топлива для производства энергии в мире, но его доля сокращается с 2014 года.

Как отметили эксперты, это связано в том числе с инициативами по снижению выбросов парниковых газов. Также, по оценке Международного энергетического агентства, потребление угля в 2020 году снизилось на 7% из-за сокращения потребления электроэнергии.

Вместе с тем, считают в АКРА, на фоне роста спроса на возобновляемые источники энергии на 0,9% во время пандемии падение спроса на уголь выглядит существенным.

По данным специалистов, многие крупные инвестфонды и банки прописывают в своих инвестиционных декларациях запрет на инвестирование в проекты, связанные с разработкой твёрдых углеводородов, что может привести в дальнейшем к росту стоимости фондирования для существующих месторождений и остановит планы по разработке новых.

При этом эксперты прогнозируют, что с учётом ряда сложностей в сфере энергетики уголь сохранит позиции как один из ключевых источников энергии в среднесрочной перспективе.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить