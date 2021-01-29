В АКРА рассказали о перспективах угольной промышленности

В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) рассказали о перспективах угольной промышленности.

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам специалистов, уголь продолжает быть вторым по важности видом топлива для производства энергии в мире, но его доля сокращается с 2014 года.

Как отметили эксперты, это связано в том числе с инициативами по снижению выбросов парниковых газов. Также, по оценке Международного энергетического агентства, потребление угля в 2020 году снизилось на 7% из-за сокращения потребления электроэнергии.

Вместе с тем, считают в АКРА, на фоне роста спроса на возобновляемые источники энергии на 0,9% во время пандемии падение спроса на уголь выглядит существенным.

По данным специалистов, многие крупные инвестфонды и банки прописывают в своих инвестиционных декларациях запрет на инвестирование в проекты, связанные с разработкой твёрдых углеводородов, что может привести в дальнейшем к росту стоимости фондирования для существующих месторождений и остановит планы по разработке новых.

При этом эксперты прогнозируют, что с учётом ряда сложностей в сфере энергетики уголь сохранит позиции как один из ключевых источников энергии в среднесрочной перспективе.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.