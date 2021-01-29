В Госдуме оценили перспективы российской экономики
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«В первую очередь России нужно изменить налоговое законодательство и перенести тяжесть налоговой нагрузки на сырьевую отрасль. При этом надо повышать налоговую нагрузку сырьевых отраслей, а не снижать её», — заявил он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей.
Как отметил депутат, такой законопроект уже внесли в Госдуму.
По мнению Гартунга, это может толкнуть развитие экономики вперёд, как в Китае, который давно ввёл подобную систему.
«То есть Китай добился неоспоримых результатов в росте экономики за счёт запрета экспорта сырья за рубеж», — пояснил он.
Ранее старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил потенциал роста российской экономики.