В Госдуме оценили перспективы российской экономики

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Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг оценил перспективы российской экономики.
В Госдуме оценили перспективы российской экономики
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«В первую очередь России нужно изменить налоговое законодательство и перенести тяжесть налоговой нагрузки на сырьевую отрасль. При этом надо повышать налоговую нагрузку сырьевых отраслей, а не снижать её», — заявил он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей.

Как отметил депутат, такой законопроект уже внесли в Госдуму.

По мнению Гартунга, это может толкнуть развитие экономики вперёд, как в Китае, который давно ввёл подобную систему.

«То есть Китай добился неоспоримых результатов в росте экономики за счёт запрета экспорта сырья за рубеж», — пояснил он.

Ранее старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил потенциал роста российской экономики.

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