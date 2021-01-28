Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Ангелина Шурпина
Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT данные торгов, согласно которым курс доллара вырос до 76,02 рубля, а курс евро составил 91,92 рубля.
Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • © Dado Ruvic
  • Reuters

«Дело в том, что мы исходим из того, что рубль по отношению к доллару и евро нашёл свои фундаментальные, якорные значения. Это по доллару 74, 75, ну, может быть, 76 — верхняя граница, по евро 90, 91, максимум 92. Это фундаментальные значения рубля по отношению к доллару, которые определены состоянием экономик одной и второй страны, валюты которых мы сравниваем. Причин для того, чтобы коренным и серьёзным образом изменились эти фундаментальные соотношения, пока не видно, и они, скорее всего, не будут видны в ближайшие как минимум полгода», — пояснил он.

Беляев отметил, что можно говорить только о том, что на отклонение от фундаментальных значений повлияли определённые конъюнктурные факторы, которые лежат в области политических сведений, экономических колебаний, временных движений денег в одну или другую сторону, информационного фона.

«К ним можно отнести достаточно неспокойные времена, которые сейчас наблюдаются в области экономики, — это какие-то разговоры о санкциях, это колебание нефтяных цен, это не совсем ясные перспективы с тем, как будет обстоять дело с коронавирусной пандемией», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что на открытии торгов рубль снижается к доллару и евро.

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