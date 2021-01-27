ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
- Reuters
«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
В середине декабря 2020 года ФРС также приняла решение сохранить базовую процентную ставку.
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