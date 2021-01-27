Эксперт оценил ситуацию на рынке нефти

Аналитик ГК «Финам» Иван Семченков оценил ситуацию на рынке нефти.

«В условиях прогнозируемого возвращения спроса в мировой экономике и слабого доллара ожидается относительно благоприятная конъюнктура цен на углеводороды. В частности, поддержку рынку окажет восстановление экономики Китая, который выступает основным потребителем сырьевых товаров», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Вместе с тем, отметил Семченков, темпы роста спроса на нефть в 2021 году несколько завышены. Как пояснил эксперт, вакцинация от COVID-19 ещё не приостановила рост числа заболевших, в ряде европейских стран по-прежнему действуют карантинные меры.

По мнению Семченкова, восстановление спроса на нефть затянется ещё на пару лет.

«На мой взгляд, полного восстановления потребления стоит ожидать от быстро растущих азиатских экономик, потребление в остальном мире будет восстанавливаться дольше и, скорее всего, не дотянет до докризисных уровней из-за политики многих развитых экономик по декарбонизации и развитию зелёной энергетики», — прогнозирует он.

Несмотря на позитивные тренды, полагает эксперт, цены на нефть в 2021 году не смогут оказаться выше $60 за баррель.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.