На Ставрополье рассказали о работе центра поддержки МСП
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Об этом пишет pobeda26.ru.
Организация начала работать в апреле 2018 года. Её создала городская администрация как дополнительный инструмент поддержки бизнеса.
В центре можно зарегистрировать бизнес без госпошлины и дополнительных трат, оформить пакеты услуг с комплексным обслуживанием по маркетинговым, налоговым, бухгалтерским, юридическим и другим вопросам, получить консультации. Кроме того, для предпринимателей проводят эксклюзивные мероприятия — клубы, мастер-классы, где начинающие бизнесмены могут получить много новой прикладной информации.
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