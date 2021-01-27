На Ставрополье рассказали о работе центра поддержки МСП

Центр развития малого и среднего предпринимательства в Ставрополе оказал услуги 2 тыс. бизнесменов в 2020 году.

Об этом пишет pobeda26.ru.

Организация начала работать в апреле 2018 года. Её создала городская администрация как дополнительный инструмент поддержки бизнеса.

В центре можно зарегистрировать бизнес без госпошлины и дополнительных трат, оформить пакеты услуг с комплексным обслуживанием по маркетинговым, налоговым, бухгалтерским, юридическим и другим вопросам, получить консультации. Кроме того, для предпринимателей проводят эксклюзивные мероприятия — клубы, мастер-классы, где начинающие бизнесмены могут получить много новой прикладной информации.

Как сообщала ранее НСН, новые пользователи московского портала поставщиков заключили контракты на общую сумму 3,7 млрд рублей за год.