В ЦБ оценили влияние цифрового рубля на кредитование

Авторы аналитической записки Банка России по цифровому рублю оценили его влияние на кредитование.

Отмечается, что «дефицита фондирования в банковском секторе не возникнет».

«Как следствие, способность банков выдавать долгосрочные кредиты не пострадает от самого факта перетока части депозитов в цифровой рубль. При этом стоимость фондирования станет рыночной. Фондирование, которое банки ранее получали по рыночным ставкам, при этом никуда не исчезнет», — приводит РИА Новости сообщение.

В записке говорится, что «процесс формирования стоимости кредитов не изменится».

«В условиях конкуренции между банками и неизменности процентных ставок денежного рынка кредиты не должны стать дороже», — сообщается в тексте.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы создания цифрового рубля.