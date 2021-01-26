Лавров сообщил об обсуждении с Зарифом сооружения новых блоков АЭС «Бушер»

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, что стороны обсудили сооружение новых блоков АЭС «Бушер».

«Особенно мы говорили о взаимодействии по сооружению в Иране новых блоков атомной электростанции «Бушер» и в целом приветствовали нацеленность всех наших коллег из экономического блока правительств двух стран и деловых кругов РФ и Ирана на всемерное развитие многопланового партнёрства», — цитирует ТАСС Лаврова.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в Иране состоялась церемония старта строительства второго энергоблока АЭС «Бушер» при участии российских специалистов.