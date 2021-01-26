Аналитик прокомментировал ситуацию с курсом рубля

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Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, рассказал о краткосрочной динамике рубля по отношению к доллару и евро.
Аналитик прокомментировал ситуацию с курсом рубля
  • © Алексей Сухоруков / РИА Новости

Его экспертную оценку ситуации на рынке валют публикует «Российская газета».

«В случае санкционных угроз и возвращения интереса к доллару он имеет потенциал вновь забраться в область 80 в перспективе двух недель, уйдя к 77 к концу этой недели», — считает он.

Несмотря на потенциальные трудности рубля, доллар прочно стоит на рельсах многолетнего ослабления.

Несмотря на плохую краткосрочную динамику, рубль может вернуться к отметкам вблизи 70 в I квартале и стабилизироваться у 72 в течение года.

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с Nation News спрогнозировал удорожание доллара и евро по отношению к рублю.

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