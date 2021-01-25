Аналитик дал советы по инвестированию в валюту

Экономический аналитик Антон Шабанов дал советы по инвестированию в валюту.

«Самая правильная стратегия при инвестициях в валюту — это делать диверсифицированные корзины. То есть не выбирать валюту или даже две, а лучше разбить по три валюты как минимум», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, классический портфель из трёх валют — рубль, доллар и евро.

Как отметил Шабанов, валюты быстро меняются в стоимости, но не все инвесторы понимают, что эти колебания — временные.

«Чтобы колебание сгладить, нужно инвестировать в какую-то корзину и не выбирать одно-единственное спасение», — считает он.

Ранее член Центральной и Восточноевропейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.