Эксперт оценил ситуацию с биткоином

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман оценил ситуацию с биткоином.

«Его первый взлёт c $780 до $20 тыс. пришёлся как раз на 2017 год. После этого курс вернулся к $3,5 тыс. В 2019 году началась американо-китайская торговая война, которая вновь спровоцировала желание инвесторов вывести капитал из Китая», — напомнил он в беседе с Life.ru.

По его словам, результатом стал рост курса биткоина в первой половине 2019 года с $3,5 тыс. до $13,6 тыс. — и снова возврат к $3,8 тыс.

В настоящее время, отметил эксперт, резкий рост денежной массы в мире во второй половине 2020 года поднял курс биткоина до $42 тыс.

«Если в таких объёмах в ближайшие несколько лет денежная масса увеличиваться не будет, а у Китая не возникнет проблем, то курс криптовалюты начнёт сдуваться», — прогнозирует Розман.

Ранее заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.