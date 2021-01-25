Эксперт прокомментировал идею перезапуска программы льготных кредитов для МСБ

Короткая ссылка
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.
Эксперт прокомментировал идею перезапуска программы льготных кредитов для МСБ
  • Pixabay

Об этом он рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Критерии выдачи льготных кредитов необходимо пересмотреть. Мерой поддержки смогли воспользоваться не все представители малого и среднего бизнеса, а в условиях преодоления кризиса это необходимо. Антикризисная программа способна подтолкнуть экономику к более стремительному выходу из коронакризиса», — пояснил Юденков.

Он отметил, что льготное кредитование наиболее эффективно как быстрая и гарантированная поддержка, которая позволяет предпринимателям не только не сокращать штат, но и в некоторых случаях набирать новых сотрудников.

Ранее НСН сообщала, что в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить