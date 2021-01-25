Эксперт прокомментировал идею перезапуска программы льготных кредитов для МСБ

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.

Об этом он рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Критерии выдачи льготных кредитов необходимо пересмотреть. Мерой поддержки смогли воспользоваться не все представители малого и среднего бизнеса, а в условиях преодоления кризиса это необходимо. Антикризисная программа способна подтолкнуть экономику к более стремительному выходу из коронакризиса», — пояснил Юденков.

Он отметил, что льготное кредитование наиболее эффективно как быстрая и гарантированная поддержка, которая позволяет предпринимателям не только не сокращать штат, но и в некоторых случаях набирать новых сотрудников.

Ранее НСН сообщала, что в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.