Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал о перспективах курса рубля.

В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что текущий курс содержит геополитическую премию, размер которой будет задаваться дальнейшей траекторией отношений России и Запада.

Как считает Коган, в отсутствие хотя бы частичной «разрядки» и при ухудшении настроений на мировых финансовых рынках отечественная валюта продолжит слабеть.

«Для тех, кто планирует зарубежные поездки, будет нелишне подстраховаться, купив частично валюту сейчас. В то же время возможен более оптимистичный вариант, памятуя о том, что рубль выглядит фундаментально недооценённым», — отметил эксперт.

Ранее член Центральной и Восточноевропейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.