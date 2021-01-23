Названы города — лидеры по росту цен на жильё в России

В центре новостроек федеральной компании «Этажи» рассказали, где в России наблюдается рост цен на новостройки среди городов-миллионников по итогам 2020 года.

Как рассказал ТАСС руководитель центра Сергей Зайцев, на первом месте в рейтинге Казань, где за прошедший год средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 21,6% — с 78 129 до 94 967 рублей.

«На втором месте с отставанием всего в 0,1% — Санкт-Петербург, где цены за год выросли с 91 714 до 111 387 рублей. На третьем — Челябинск с ростом почти в 21% (с 45 870 до 55 420 рублей)», — сказал он.

В топ городов с самым динамичным ростом цен вошли также Краснодар (средняя цена выросла на 20,2%), Волгоград (17,4%), Уфа (15,9%), Новосибирск (15,5%), Омск (15,1%), Нижний Новгород (12,2%), Пермь (11,4), Екатеринбург (9%), Москва (7,4%) и Красноярск (5,7%).

«В среднем по России средняя стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья за прошедший год выросла на 13,9% и достигла значения в 75 500», — уточили в «Этажах».

Ранее член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал законопроект, который Минстрой планирует внести в Госдуму до конца 2021 года. Новый закон выведет рынок частного наёмного жилья из серой зоны.