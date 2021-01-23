Кабмин разрешил кредитовать «дочки» предприятий ОПК по сниженной ставке

Правительство России расширило программу льготного кредитования «дочек» оборонно-промышленных предприятий на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Займы на весь период реализации проекта будут предоставлять корпорация развития «ВЭБ.РФ» и ещё целый ряд российских банков. Ранее доступ к таким кредитам был только у материнских компаний», — пояснили в кабмине.

Минимальный размер займа составит 0,5 млрд рублей, ставка — от 5% годовых.

На эти условия смогут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от 1 млрд рублей, при этом другие банки могут устанавливать собственные условия кредитования.