Эксперт дал прогноз по курсу рубля

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Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов дал прогноз по курсу рубля.
Эксперт дал прогноз по курсу рубля
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что курс российской валюты в ближайшей перспективе будет оставаться на уровне 71—73 рублей в паре с долларом и около 90 рублей — с евро.

«Доллар и евро выросли на торгах вследствие усиления санкционного давления со стороны США в отношении «Северного потока — 2», — отметил эксперт.

По его словам, также это стало реакцией рынков на резолюцию Европарламента по санкциям.

«Однако это колебание курса рубля наверняка окажется кратковременным, и курс рубля вернётся в стабильные рамки, чему будет способствовать рост нефтяных котировок и стремление сторон к взаимопониманию», — добавил Тузов.

Ранее член Центральной и Восточноевропейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.

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