В ЦБ рассказали об объёме внешнего долга России

Короткая ссылка
Центробанк России рассказал об объёме внешнего долга страны.

По данным регулятора, внешний долг России по состоянию на 1 января 2021 года составляет $470,1 млрд.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2021 года составил $470,1 млрд, сократившись с начала года на $21,3 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что снижение долговых обязательств перед нерезидентами наблюдалось по всем секторам экономики.

Ранее в ФТС заявили о падении профицита торгового баланса России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить