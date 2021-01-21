В ЦБ рассказали об объёме внешнего долга России

Центробанк России рассказал об объёме внешнего долга страны.

По данным регулятора, внешний долг России по состоянию на 1 января 2021 года составляет $470,1 млрд.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2021 года составил $470,1 млрд, сократившись с начала года на $21,3 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что снижение долговых обязательств перед нерезидентами наблюдалось по всем секторам экономики.

Ранее в ФТС заявили о падении профицита торгового баланса России.