Финансовый эксперт рассказал о перспективах валютного рынка

Независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин рассказал о перспективах валютного рынка.

«Говоря про новую эпоху для рынков, выделю несколько глобальных моментов», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, это цена на нефть, процесс мировой вакцинации и действия ФРС США в связке с новым главой Министерства финансов Джанет Йеллен.

Также есть несколько моментов, связанных с Россией. Среди них эксперт назвал ситуацию с санкциями и макроэкономическую ситуацию внутри страны.

Как считает Чечулин, можно предположить, что не стоит ожидать резких изменений курса на этой неделе. Рубль, вероятно, продолжит торговаться в пределах 73—74 за доллар.

«А пара EUR/RUB, скорее всего, продолжит движение к отметке 88 от текущих 89», — добавил он.

Ранее член Центральной и Восточноевропейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.