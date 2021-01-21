В России малые предприятия потеряли 2,8 трлн рублей оборота за 2020 год

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В России малые предприятия потеряли 2,8 трлн рублей оборота за 2020 год, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА).
В России малые предприятия потеряли 2,8 трлн рублей оборота за 2020 год
  • Pixabay

Об этом сообщают «Известия».

По результатам исследования, наибольшие убытки бизнес понёс в lll квартале, уже после снятия ограничительных мер, введённых из-за коронавируса. Показатели этого периода обусловлены снижением доходов населения и ухудшением ожиданий по длительности пандемии.

Больше всего за прошедший год пострадали предприятия малого бизнеса в сферах туризма, общественного питания, гостиничной деятельности и операций с недвижимостью.

За десять месяцев 2020 года число займов для бизнеса выросло на 80% по сравнению с тем же периодом 2019-го.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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