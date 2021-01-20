Минфин рассказал о дефиците бюджетов регионов России в 2020 году

Министерство финансов России рассказало об объёме дефицита бюджетов регионов России в 2020 году.

Как говорится на сайте российского ведомства, по предварительной оценке, он составил 707 млрд рублей.

«По предварительным данным Минфина России, бюджеты регионов в 2020 году исполнены с дефицитом в 707 млрд рублей, из них 570 млрд рублей приходится на 17 сырьевых регионов, а также на Москву и Санкт-Петербург», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что более 40% дефицита профинансировано за счёт свободных остатков на счетах регионов, а 31% — за счёт предоставленных бюджетных кредитов.

«В федеральном бюджете на 2021 год предусмотрено 100 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов», — добавили в министерстве.

Вместе с этим Минфин уточнил, что, исходя из ситуации в экономике, будут рассматриваться вопросы о дополнительной федеральной поддержке регионов.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов.