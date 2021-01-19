Эксперт прокомментировал кредитную политику российских банков

Генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев прокомментировал кредитную политику российских банков.

«Тенденция на увеличение одобряемых кредитов будет связана с положительной динамикой в экономике. Но это, скорее всего, произойдёт в следующем году, а не в этом», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, в 2021 году, как и в 2020-м, банки подстраиваются под изменившиеся экономические реалии.

По словам Вешаева, кредиты, особенно самые сложные (кредитные карты, автокредиты и другие), более рискованны для банков.

«Сейчас банки одобряют кредиты наиболее надёжным клиентам», — сказал он.

Из статистики Национального бюро кредитных историй следует, что банки в России одобрили чуть более трети заявок на розничные кредиты в 2020 году.

Ранее экономист, инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что банки выступили против инициативы депутатов обязать их раскрывать клиентам причины отказов в кредитах.