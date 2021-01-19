В ЕС не планируют препятствовать реализации «Северного потока — 2»
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе выступления перед депутатами Европарламента.
«Поскольку речь идёт о частном проекте, мы не можем препятствовать работе этих компаний, если правительство Германии с этим согласно», — цитирует его РИА Новости.
Также Боррель заявил, что «газопровод не исключает и не отменяет стремления ЕС к энергетической диверсификации».
Ранее США ввели санкции против судна «Фортуна», укладывавшего газопровод «Северный поток — 2».