В ЕС не планируют препятствовать реализации «Северного потока — 2»

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Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «Северный поток — 2» является частным проектом и ЕС не может препятствовать его реализации.
В ЕС не планируют препятствовать реализации «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе выступления перед депутатами Европарламента.

«Поскольку речь идёт о частном проекте, мы не можем препятствовать работе этих компаний, если правительство Германии с этим согласно», — цитирует его РИА Новости.

Также Боррель заявил, что «газопровод не исключает и не отменяет стремления ЕС к энергетической диверсификации».

Ранее США ввели санкции против судна «Фортуна», укладывавшего газопровод «Северный поток — 2». 

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