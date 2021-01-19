Эксперт дала прогноз курса валют на третьей неделе января

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова назвала главные факторы поддержки и риски для рубля.

Её экспертную оценку публикует «Российская газета».

Сам по себе рубль крепким не является — да и не нужен, так как это существенно замедлит процессы восстановления экономики, заявила аналитик. Однако в ближайшее время определённую поддержку ему однозначно будет оказывать налоговый период в России.

С начала года доллар снизился всего на 0,2% в паре с рублём, но волатильность остаётся очень высокой.

«Третья неделя января может состояться для доллара в рамках значений 73,5—75,5 рубля, хотя его более здоровая цена составила бы 76—77 рублей. Евро удержится в границах 89—91 рубля. Этот диапазон ниже, чем привычно рынку, но конъюнктура пока складывается именно такой», — сказала эксперт.

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.