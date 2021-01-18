Эксперт оценил динамику курса рубля

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич дал прогноз курса рубля по отношению к доллару и евро.

Прогноз специалиста публикует «Российская газета».

«На перспективы рубля в ближайшее время может накладывать отпечаток перегретость рынков. Кажется, там в котировки заложены уже наиболее оптимистичные ожидания. Новости о новом пакете поддержки экономики США на $1,9 трлн и ряд корпоративных отчётов лучше ожиданий не смогли побороть преобладание продаж на фондовых рынках», — считает Купцикевич.

Негативный эффект от слабых данных в США может носить в большей степени психологический характер, а просадка в акциях и сырье — сформировать запрос на покупки на спаде в среднесрочной перспективе, считает эксперт.

«Пробуксовка мировых рынков заставляет ожидать, что на этой неделе USD-RUB будет курсировать вокруг 73 или даже обосноваться выше, у 74. EUR-RUB, в свою очередь, может получить локальную поддержку покупателей на спаде к 88», — подытожил аналитик.

Ранее член Центральной и Восточноевропейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что влияет на курсовые колебания.