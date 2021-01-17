Эксперт оценил ситуацию на рынке угля в Европе

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил ситуацию на рынке угля в Европе.

«Уголь подорожает, но уже в ближайшие 15—17 лет угольные электростанции в Европе должны быть закрыты. Там есть ещё одно направление работы — производство водорода из воды с помощью возобновляемых источников энергии», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, это экономически невыгодно и неэффективно, но имеет смысл в ряде ситуаций. К примеру, пояснил Фролов, когда есть избыток генерации на возобновляемых источниках, их можно использовать для производства водорода и таким образом накапливать энергию.

«Европа начнёт в первую очередь отказываться от импортного угля. Предстоит решить, куда мы будем отправлять часть угля. Развивать производства или переориентировать поставки в Китай», — считает он.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.