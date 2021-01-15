Эксперт дал прогноз курса рубля в ближайшие месяцы

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Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук дал прогноз относительно курса рубля в ближайшие месяцы.
Эксперт дал прогноз курса рубля в ближайшие месяцы
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что начавшаяся в мире вакцинация против COVID-19 оказывает положительное стимулирующее воздействие на сохранение цен нефтяного рынка. Как считает эксперт, в среднесрочной перспективе до конца февраля котировки Brent останутся на уровне $56—57.

По прогнозу Корнейчука, продолжит укрепление и российская валюта.

«Дополнительное психологическое воздействие в её поддержку окажет Министерство финансов. С 15 января по 4 февраля 2021 года ведомство направит на покупку иностранной валюты 106,3 млрд рублей», — пояснил он.

Таким образом, считает эксперт, в феврале ожидается укрепление курса национальной валюты до 71—72 за доллар.

Вместе с тем, уточнил Корнейчук, на ситуацию могут повлиять санкционные риски. В таком случае есть вероятность, что курс опустится до уровня 80 рублей за доллар, а по отношению к евро — до 92—95 рублей.

«Имеющиеся валютные резервы Банка России и альтернативные способы проведения взаиморасчётов с другими странами, скорее всего, не позволят курсу рубля закрепиться на этих показателях», — добавил он.

Ранее член Центральной и Восточноевропейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.

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