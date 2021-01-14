Эксперт оценил ситуацию на глобальном нефтяном рынке

Короткая ссылка
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев оценил ситуацию на глобальном нефтяном рынке.
Эксперт оценил ситуацию на глобальном нефтяном рынке
  • Reuters

«Рынок ожидает, что вакцина от COVID-19 избавит мировую экономику от рецессии. При этом ФРС будет проводить очень мягкую денежно-кредитную политику», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По словам эксперта, с высокой долей вероятности можно ожидать ослабления доллара США против основных мировых валют и рост большинства рынков акций, а также снижения цен на золото на фоне снижения глобальных рисков.

«Для нефтяного рынка это всё также позитивно», — сказал Разуваев.

Как отметил эксперт, США могут смягчить санкции в отношении Ирана, который уже объявил о планах нарастить поставки на мировой рынок.

«Мы полагаем, что рынок переварит иранскую нефть», — добавил он.

Разуваев прогнозирует, что цены могут достичь $60—70 за баррель.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить