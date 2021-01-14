Глава Binance оценил последствия пандемии для крипторынка

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Гендиректор и основатель крупнейшей по объёму торгов криптобиржи Binance Чанпэн Чжао оценил последствия пандемии для крипторынка.
Глава Binance оценил последствия пандемии для крипторынка
  • Reuters

«В 2020 году мировые рынки столкнулись с беспрецедентной волатильностью и нестабильностью и в без того уязвимых экономиках многих стран», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По словам главы Binance, люди во всём мире стали всё чаще обращаться к биткоинам и криптовалютам как к альтернативным активам и способам перевода денег.

Как считает эксперт, это вывело крипторынок на новый уровень.

«Если говорить о бизнесе, в этом году мы увидели несколько громких историй, связанных с институциональными инвесторами и их интересом к биткоину», — отметил Чанпэн Чжао.

Он прогнозирует, что действия институциональных инвесторов в будущем могут привести к расширению возможностей партнёрств между традиционными институтами и криптовалютными компаниями.

Ранее заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.

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