В Москве рассказали о поддержке предпринимателей во время пандемии

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Более 51 тыс. организаций в Москве воспользовались мерами поддержки бизнеса во время пандемии. Финансовая помощь составила 35,5 млрд рублей.
В Москве рассказали о поддержке предпринимателей во время пандемии
  • Pixabay

Об этом сообщают «Дни.ру».

Предприниматели смогли уменьшить расходы благодаря действующей системе льгот и преференций. Её дополнили пять пакетов мер на общую сумму около 90 млрд рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Весной 2020 года в столице запустили горячую линию для бизнеса по вопросам, связанным с COVID-19.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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