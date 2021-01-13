В Москве рассказали о поддержке предпринимателей во время пандемии
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Об этом сообщают «Дни.ру».
Предприниматели смогли уменьшить расходы благодаря действующей системе льгот и преференций. Её дополнили пять пакетов мер на общую сумму около 90 млрд рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Весной 2020 года в столице запустили горячую линию для бизнеса по вопросам, связанным с COVID-19.
Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.